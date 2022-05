LIVE Roma-Feyenoord 1-0 | Finale Conference League 2022 in DIRETTA | Zaniolo regala il trofeo alla squadra giallorossa Pagelle e highlights

(Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.05 Ecco le(3-4-3-1): Rui Patricio 7.5; Mancini 7, Smalling 7, Ibañez 7; Karsdorp 6 (89? Vina s.v.), Mkhitaryan 6 (16? Oira 6), Cristante 6, Zalewski 6 (67? Spinazzola 7);8 (67? Veretout 6), Pellegrini 6.5; Abraham 6.5 (89? Shomurodov 6). Allenatore: Jose Mourinho 7.(4-3-3): Bijlow 6.5; Geertruida 6, Trauner 5 (74? Pedersen 6), Senesi 6, Malacia 6.5 (88? Jahanbakhsh s.v.); Kocku 6.5 (88? Walemark s.v.), Aursnes 5, Til 6 (59? Toornstra 5); Nelson 5 (74? Linssen 6), Dessers 5, Sinisterra 6.5. Allenatore: Arne Slot 5. 23.00 Decide la rete di, uno dei migliori della partita insieme ad ...

... il match valido per la finale di Conference League 2021 - 2022 trae Feyenoord: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio National Arena,e Feyenoord si affrontano ...Calciomercato.it vi offre la finalissima dell'Air Albanian Stadium' tra ladi Mourinho e il Feyenoord di Slot in tempo realeLaaffronta il Feyenoord a Tirana nella finale della prima edizione della Conference League, la terza competizione europea per club introdotto quest'anno dalla Uefa per dare spazio anche ai club di ...La Roma vince la Conference League 2021/2022. Giallorossi sul tetto d'Europa: le foto più belle della finale e dei festeggiamenti.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Decide la rete di Zaniolo, uno dei migliori della partita insieme ad una difesa ma soprattutto ad un portiere assolutamente straordinario. 95' FINISCEEE ...