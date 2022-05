LIVE Roma-Feyenoord 1-0 | Finale Conference League 2022 in DIRETTA | doppio miracolo di Rui Patricio!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58? Prestazione sontuosa di Zaniolo che fa respirare la. 56?che spinge a pieno organico. 54? Completamente esplosa la partita. 52? Trattenuto Abraham in area, ma per l’arbitro non è rigore. 50? ANCORA RUI PATRICIO, manda sul palo un tiro di Malacia. 48?DI RUI PATRICIO, evita la rete di Til con un tiro a botta sicura. 46? Inizia la ripresa! 21.53 Partita complicata per lache riesce a sbloccarla grazie ad una giocata spettacolare di Zaniolo. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,1-0. 43? Contropiede sprecato da parte del. 41? Tiro di Kocku, para Rui Patricio in due tempi. 39? Cross troppo lungo di Karsdorp dalla ...