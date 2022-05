LIVE Giro d’Italia 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | aumenta il vantaggio degli attaccanti in vista di Giovo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.35 Non ci sono grandi accelerazioni per ora tra gli, che rimangono compatti in questi primi km di salita. 14.33 Inizia la salita diper i fuggitivi. Subito pendenze importanti. 14.32ancora il distacco del gruppo, salito ora a 4’30”. 14.30 Il gruppo sta passando ora per Mezzolombardo, paese di Samuele Rivi che transita in testa al gruppo salutando i suoi conterranei. 14.27 Grande lavoro da parte dei tre Jumbo-Visma in fuga. 14.25in questo frangente il margine dei fuggitivi. 3’45” il distacco segnalato. 14.22 Mancano 8 km all’inizio della salita di. GPM di 3a categoria, 6 km piuttosto duri al 6,7% ...