LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Van der Poel da solo sul Menador! (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 16.44 Leemreize sta salendo col suo passo e si porta a 10? da Van der Poel. 12,9 km all’arrivo, ancora 5 di salita. 16.43 solo ora aumenta l’andatura della Ineos nel gruppo maglia rosa. 16.41 Sta salendo bene Van der Poel, mantiene 1’30” sul gruppetto con Hirt, Carthy e Buitrago. Leemreize comunque non si è arreso e resta a 15? dal connazionale. 16.40 Hirt, Carthy e Buitrago si portano staccano Martin, Bouwman, Gall e Vansevenant. 16.40 Potentissima la pedalata di Van der Poel. Per ora non sta patendo le pendenze poco sopra il 9%. Vedremo quando supereranno l’11% per due km abbondanti… 16.39 Van der Poel stacca Leemreize! L’olandese ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.44 Leemreize sta salendo col suo passo e si porta a 10? da Van der. 12,9 km all’arrivo, ancora 5 di salita. 16.43ora aumenta l’andatura della Ineos nel gruppo maglia rosa. 16.41 Sta salendo bene Van der, mantiene 1’30” sul gruppetto con Hirt, Carthy e Buitrago. Leemreize comunque non si è arreso e resta a 15? dal connazionale. 16.40 Hirt, Carthy e Buitrago si portano staccano Martin, Bouwman, Gall e Vansevenant. 16.40 Potentissima la pedalata di Van der. Per ora non sta patendo le pendenze poco sopra il 9%. Vedremo quando supereranno l’11% per due km abbondanti… 16.39 Van derstacca Leemreize! L’olandese ha ...

