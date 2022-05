LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Van der Poel attacca, con lui anche Covi e Martin. Tra poco il Vetriolo (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 15.41 INIZIATO IL PASSO DEL Vetriolo! 15.40 Il Passo del Vetriolo è un GPM di prima categoria di 11,8 km al 7,7% di pendenza media e punta del 12%. I primi 1500 metri sono pedalabili, poi la strada sale sempre sopra l’8%. 15.39 Sta per iniziare il Passo del Vetriolo. 15.37 Al traguardo volante di Pergine Valsugana transita per primo Martin davanti a Gall. 15.36 Sale a 45? il vantaggio dei quattro di testa. 15.34 50 km all’arrivo. Tra circa 4 km arriveremo al traguardo volante di Pergine Valsugana. In palio dei secondi di abbuono che saranno ininfluenti per la classifica generale. 15.32 Intanto è spuntato il sole dopo la tanta pioggia caduta ad inizio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.41 INIZIATO IL PASSO DEL! 15.40 Il Passo delè un GPM di prima categoria di 11,8 km al 7,7% di pendenza media e punta del 12%. I primi 1500 metri sono pedalabili, poi la strada sale sempre sopra l’8%. 15.39 Sta per iniziare il Passo del. 15.37 Al traguardo volante di Pergine Valsugana transita per primodavanti a Gall. 15.36 Sale a 45? il vantaggio dei quattro di testa. 15.34 50 km all’arrivo. Tra circa 4 km arriveremo al traguardo volante di Pergine Valsugana. In palio dei secondi di abbuono che saranno ininfluenti per la classifica generale. 15.32 Intanto è spuntato il sole dopo la tanta pioggia caduta ad inizio ...

SkySport : Giro d'Italia, la 17^ tappa in diretta live #SkySport #Giro - sportli26181512 : Giro d'Italia, la 17^ tappa in diretta live: Dopo il successo di Hirt di ieri, oggi è il giorno della 17^ tappa Pon… - Eurosport_IT : ?? SIAMO LIVE! ?? Segui 'GIRO LIVE' per commentare insieme a noi la 17ª tappa del Giro d'Italia ??????? Iscriviti al… - infoitinterno : Giro d'Italia 2022, LIVE scritto tappa 17 diretta Ponte di Legno-Lavarone: aggiornamenti, risultati, highlights, vi… - infoitinterno : DIRETTA Giro d'Italia 2022, Ponte di Legno-Lavarone LIVE: 25 attaccanti, ci sono Ciccone e Fortunato, il gruppo ins… -