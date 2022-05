LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Landa mette la Bahrain in testa al gruppo. Yates alza bandiera bianca (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 16.12 Carthy e Hirt sembrano i più freschi nel gruppetto di testa. A 5’32” il gruppo maglia rosa, che forse si è mosso in maniera tardiva per andare a riprenderli. 16.11 SI RITIRA SIMON Yates! 16.10 Leemreize riesce a rientrare sui battistrada. 16.09 Covi perde nuovamente contatto, questa volta definitivamente. Siamo però a 2 km dal GPM, potrebbe provare a rientrare in discesa. Chi prova a rientrare sui 7 al comando è Leemreize. Valverde si stacca dal gruppo maglia rosa. 16.08 Carthy, Buitrago, Bouwman, Hirt e Covi si riportano su Gall, Van der Poel e Martin. 16.07 CAMBIO TATTICO! Landa mette la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.12 Carthy e Hirt sembrano i più freschi nel gruppetto di. A 5’32” ilmaglia rosa, che forse si è mosso in maniera tardiva per andare a riprenderli. 16.11 SI RITIRA SIMON! 16.10 Leemreize riesce a rientrare sui battistrada. 16.09 Covi perde nuovamente contatto, questa volta definitivamente. Siamo però a 2 km dal GPM, potrebbe provare a rientrare in discesa. Chi prova a rientrare sui 7 al comando è Leemreize. Valverde si stacca dalmaglia rosa. 16.08 Carthy, Buitrago, Bouwman, Hirt e Covi si riportano su Gall, Van der Poel e Martin. 16.07 CAMBIO TATTICO!la ...

