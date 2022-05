LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA | il gruppo sottovaluta Hirt | 6’24” di vantaggio per il ceco!

Eurosport_IT : ?? SIAMO LIVE! ?? Segui 'GIRO LIVE' per commentare insieme a noi la 17ª tappa del Giro d'Italia ??????? Iscriviti al… - infoitinterno : Giro d'Italia 2022, LIVE scritto tappa 17 diretta Ponte di Legno-Lavarone: aggiornamenti, risultati, highlights, vi… - infoitinterno : DIRETTA Giro d'Italia 2022, Ponte di Legno-Lavarone LIVE: 25 attaccanti, ci sono Ciccone e Fortunato, il gruppo ins… - infoitinterno : LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 25 corridori con 3'10'' di vantaggio sul gruppo, ci sono Ciccone… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 Ponte di Legno-Lavarone LIVE: 25 corridori con 3? di vantaggio sul gruppo ci sono Ciccon… -

Dopo il successo di Hirt di ieri, oggi è il giorno della 17tappa Ponte di Legno - Lavarone. Si riparte con Carapaz in maglia rosa, davanti a Hindley staccato di soli 3 secondi. Ild'Italia è in diretta su Eurosport (canale 210) Ecco i più avanti in classifica tra gli uomini in ...Durante la pandemia ha iniziato il podcast Cose Molto Umane, che neldi un paio di anni è ... Scrive format per il web e conduce. Ama leggere, viaggiare, ascoltare storie e osservare in ...In occasione del suo “TUTTO DACCAPO TOUR” abbiamo incontrato Gabriella Martinelli per parlarci del suo nuovo album e ovviamente del tour! Dopo la pubblicazione del videoclip di “Tutto Daccapo”, title ...14.38 Calma piatta nel gruppo maglia rosa: 5 minuti il distacco dalla vetta, dunque aumentano le percentuali che la fuga possa arrivare. Kämna ha guadagnato 24 sugli inseguitori, a 3’09” il gruppo ma ...