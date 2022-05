LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: 6’30” per i fuggitivi, presenti Hirt, Ciccone, Zana e Fortunato (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 15.22 32? di vantaggio per Gall, Van der Poel, Covi e Martin. 6’33” sul gruppo maglia rosa, sempre tirato a ritmi regolari dalla Ineos-Grenadiers di Carapaz. 15.21 60 km all’arrivo. 15.20 Simon Yates si stacca dal gruppo maglia rosa. 15.18 La penultima salita del Passo del Vetriolo, 11,8 km al 7,7% di pendenza media e punta del 12%, ci dirà se la fuga potrà andare o meno in porto. Se uno dei fuggitivi iniziasse l’ultima ascesa del Menador con più di 3 minuti di vantaggio, allora potrebbe anche farcela ad arrivare al traguardo. 15.17 Gall, Covi e Martin si riportano su Van der Poel. Questo quartetto ha guadagnato 16? sugli altri fuggitivi. Plotone principale a 6’23”. 15.15 Guillaume Martin ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.22 32? di vantaggio per Gall, Van der Poel, Covi e Martin. 6’33” sul gruppo maglia rosa, sempre tirato a ritmi regolari dalla Ineos-Grenadiers di Carapaz. 15.21 60 km all’arrivo. 15.20 Simon Yates si stacca dal gruppo maglia rosa. 15.18 La penultima salita del Passo del Vetriolo, 11,8 km al 7,7% di pendenza media e punta del 12%, ci dirà se la fuga potrà andare o meno in porto. Se uno deiiniziasse l’ultima ascesa del Menador con più di 3 minuti di vantaggio, allora potrebbe anche farcela ad arrivare al traguardo. 15.17 Gall, Covi e Martin si riportano su Van der Poel. Questo quartetto ha guadagnato 16? sugli altri. Plotone principale a 6’23”. 15.15 Guillaume Martin ...

