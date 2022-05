LIVE – Giro d’Italia 2022, diciassettesima tappa Ponte di Legno-Lavarone: aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 25 maggio 2022) La DIRETTA scritta della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Ponte di Legno-Lavarone di 168 chilometri. Un’altra giornata da scalatori, con la terza settimana che entra sempre più nel vivo: attesa per un’altra battaglia tra gli uomini di classifica, con le prime posizioni che potrebbero anche cambiare quest’oggi. Segui il LIVE a partire dalle 12:40 diciassettesima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO COME SEGUIRE LA tappa IN TV E STREAMING AGGIORNA LA DIRETTA 12.30 – Buon pomeriggio amiche e amici di Sportface e benvenuti alla DIRETTA testuale della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lascritta delladel, ladidi 168 chilometri. Un’altra giornata da scalatori, con la terza settimana che entra sempre più nel vivo: attesa per un’altra battaglia tra gli uomini di classifica, con le prime posizioni che potrebbero anche cambiare quest’oggi. Segui ila partire dalle 12:40: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO COME SEGUIRE LAIN TV E STREAMING AGGIORNA LA12.30 – Buon pomeriggio amiche e amici di Sportface e benvenuti allatestuale della ...

