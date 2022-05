Live Conference League, Roma-Feyenoord 0-0 ?Mkhitaryan non ce la fa, dentro Oliveira (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma-Feyenoord, sale l'attesa per la finale di Conference League. Stasera le due squadre si affronteranno all'Arena Kombetare. La Roma torna a giocarsi un trofeo internazionale a... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 maggio 2022), sale l'attesa per la finale di. Stasera le due squadre si affronteranno all'Arena Kombetare. Latorna a giocarsi un trofeo internazionale a...

Advertising

SkySport : Tutto l'Olimpico canta prima della finale ??? @vanessadv2001 ? FINALE CONFERENCE LEAGUE Roma-Feyenoord Live su Sky… - SkySport : 'Roma Roma Roma' I tifosi giallorossi cantano l'inno a Tirana prima dell'inizio del match ??? @angelomangiante ? FI… - Footbal80571477 : GOLive???? UEFA Europa Conference League?? AS Roma vs. Feyenoord: UEFA Conference League final live stream?? ?????????? ??… - Footbal80571477 : GOLive???? UEFA Europa Conference League?? AS Roma vs. Feyenoord: UEFA Conference League final live stream?? ?????????? ??… - watch_updates : ?UEFA Europa Conference League final live [calcio tv] Roma - Feyenoord in diretta live #UECL #UECLfinal… -