Liga, As: Cannavaro candidato per l'Espanyol, incontro a Barcellona (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fabio Cannavaro sembra essere sempre più vicino a tornare in Europa sulla panchina di un club. In particolare, As rilancia il nome dell'ex difensore italiano tra i maggiori candidati per la panchina dell'Espanyol, in Spagna. Secondo il quotidiano sportivo, Cannavaro avrebbe incontrato a Barcellona la dirigenza del club, che aveva esonerato Vicente Moreno sul finire del campionato terminato pochi giorni fa. Altri nomi di candidati alla panchina del club catalano sono Diego Martinez e Paco Lopez. SportFace.

