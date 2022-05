Libri al bando, la Atwood presenta versione 'ignifuga' dell'Ancella (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mentre infuria una tempesta polemica sui Libri ritenuti dalla destra inadatti alle biblioteche scolastiche, l'autrice Margaret Atwood ha annunciato un'edizione "ignufuga" del suo romanzo più famoso, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mentre infuria una tempesta polemica suiritenuti dalla destra inadatti alle biblioteche scolastiche, l'autrice Margaretha annunciato un'edizione "ignufuga" del suo romanzo più famoso, ...

Advertising

bertonematteo : RT @SanofiIT: Dieci anni di libri che hanno dato voce alle storie di pazienti, medici e caregiver. Torna il Premio “Angelo Zanibelli - La p… - SanofiIT : Dieci anni di libri che hanno dato voce alle storie di pazienti, medici e caregiver. Torna il Premio “Angelo Zanibe… - caretta_caretta : RT @giuliaziino: “I libri parlano per immagini, vanno in profondità. Metterli al bando ci fa sprofondare nell’oscurità, tornare indietro».… - vcobianchi : @meazza_sergio @eschatonit È vero, però bisogna pensare che negli Usa è in atto una guerra culturale senza preceden… - dinardoemiliano : @roby20141619 @Fedoraquattroc2 Perché non andate voi da loro? Ah se lo fate non portatevi i libri di Orwell, li han… -