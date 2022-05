L'Equipe, Mbappé 'non contrario' a cessione Neymar (Di mercoledì 25 maggio 2022) Kylian Mbappé non è contrario all'ipotesi che il Paris Saint - Germain ceda, nel mercato estivo, il brasiliano Neymar, secondo quanto scrive questa mattina il quotidiano L'Equipe. Secondo la fonte, l'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Kyliannon èall'ipotesi che il Paris Saint - Germain ceda, nel mercato estivo, il brasiliano, secondo quanto scrive questa mattina il quotidiano L'. Secondo la fonte, l'...

Dalla Francia: "Psg, Neymar via con un'offerta congrua". Le news di calciomercato La posizione di Mbappé e Campos Come spiegato dall'Equipe, c'è un giocatore che non avrebbe nulla da ridire sulla eventuale partenza di Neymar: si tratta di Kylian Mbappé.

PSG: il rinnovo di Mbappé costa altri 35 milioni, fa festa il Monaco Secondo quanto riporta L'Equipe, per il rinnovo di contratto di Kylian Mbappé il Paris Saint - Germain dovrà versare al Monaco un importo di 35 milioni di euro. Una cifra concordata all'epoca della cessione del nazionale.