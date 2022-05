“Lei disoccupata, io stanco di lavorare al supermercato: il primo video su OnlyFans era per gioco, ora guadagniamo 3mila euro al mese” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si chiamano Matteo e Vittoria (ma in rete sono conosciuti come Shinratensei98) e sono due ragazzi di Varese, di 24 e 26 anni. La crisi lavorativa accentuata dalla pandemia è servita alla coppia per fare nuove esperienze e così, per gioco, hanno provato a postare video intimi su OnlyFans: “Ho cominciato a studiare il fenomeno e quasi per gioco abbiamo pubblicato il nostro primo video, senza troppe speranze: “Io ero stanco di lavorare al supermercato e lei aveva perso il lavoro per colpa della pandemia”. Però piaceva e le visualizzazioni crescevano. Nulla di molto diverso da quello che facevamo nella nostra intimità: funzionava e abbiamo cominciato a crederci”, ha raccontato Matteo al Corriere. Matteo ha così lasciato il posto fisso al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si chiamano Matteo e Vittoria (ma in rete sono conosciuti come Shinratensei98) e sono due ragazzi di Varese, di 24 e 26 anni. La crisi lavorativa accentuata dalla pandemia è servita alla coppia per fare nuove esperienze e così, per, hanno provato a postareintimi su: “Ho cominciato a studiare il fenomeno e quasi perabbiamo pubblicato il nostro, senza troppe speranze: “Io erodiale lei aveva perso il lavoro per colpa della pandemia”. Però piaceva e le visualizzazioni crescevano. Nulla di molto diverso da quello che facevamo nella nostra intimità: funzionava e abbiamo cominciato a crederci”, ha raccontato Matteo al Corriere. Matteo ha così lasciato il posto fisso al ...

