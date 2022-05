L’economia come volano per agire velocemente sul clima (Di mercoledì 25 maggio 2022) È in corso in questi giorni il World Economic Forum (WEF), l’organizzazione internazionale non governativa e di lobby che, dal 1971, viene organizzato ogni anno a Davos, una località svizzera nel cuore delle Alpi. Il World Economic Forum riunisce i principali leader mondiali per promuovere il multilateralismo e soluzioni multistakeholder alle sfide globali. Multilateralismo significa non solo concordare una serie di principi e regole globali, ma anche attingere alle diverse conoscenze, punti di forza e prospettive da diverse parti per trasformare rapidamente la nuova conoscenza in azione collettiva. Grande attenzione per quanto riguarda i temi ambientali, soprattutto alla luce dell’ultimo rapporto dell’IPCC che lancia l’avvertimento che il tempo non è più dalla nostra parte per intraprendere azioni sul cambiamento climatico. Al centro dei colloqui anche il rapporto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 maggio 2022) È in corso in questi giorni il World Economic Forum (WEF), l’organizzazione internazionale non governativa e di lobby che, dal 1971, viene organizzato ogni anno a Davos, una località svizzera nel cuore delle Alpi. Il World Economic Forum riunisce i principali leader mondiali per promuovere il multilateralismo e soluzioni multistakeholder alle sfide globali. Multilateralismo significa non solo concordare una serie di principi e regole globali, ma anche attingere alle diverse conoscenze, punti di forza e prospettive da diverse parti per trasformare rapidamente la nuova conoscenza in azione collettiva. Grande attenzione per quanto riguarda i temi ambientali, soprattutto alla luce dell’ultimo rapporto dell’IPCC che lancia l’avvertimento che il tempo non è più dalla nostra parte per intraprendere azioni sul cambiamentotico. Al centro dei colloqui anche il rapporto ...

