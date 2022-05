Le sorelle Ferragni in festa per il baby shower della sorella Francesca

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Lehanno organizzato un party in una cascina del milanese per le trecon amici e parenti. Metti un lunedì pomeriggio di maggio, caldo, assolato e dal cielo terso: in una cascina milanese va in scena ildi. L’hanno organizzato a sorpresa leChiara e Valentina che

Advertising

vshowerthoughts : Chiara Ferragni è una di quelle persone che mi fa ricredere nel genere umano, è così dolce e buona. Il rapporto con… - Tbsl28L : Le sorelle Ferragni hanno organizzato il baby shower per Francesca. Loro hanno tenuto nascosto il nome del bimbo ma… - Millyzampa87 : @Tjmarty_emin @koala_moonlight permettimi l'esempio, spero si capisca. E' un pò come le sorelle Ferragni, io posso… -

Il motivo In queste ore è virale in rete la notizia del baby shower , ovvero l'evento tenutosi in casa, di annuncio della nuova cicogna in arrivo per una delle, ovvero ...Oltre allee al fidanzato, c erano ovviamente i genitori Marcoe Marina Di Guardo . L effetto sorpresa è stato riuscitissimo e la festa con amici e famiglia si è ovviamente rivelata ...L'emozione ha giocato un brutto scherzo a Chiara Ferragni. Sarà la tempesta ormonale – come la chiama l'influencer –, sarà che fra poche settimane ...Chiara Ferragni insieme alla sua famiglia organizza un baby shower fantastico per la sorella Francesca, che a breve metterà al mondo un bel maschietto, per la gioia del compagno, Riccardo Nicoletti: s ...