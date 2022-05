(Di mercoledì 25 maggio 2022) Pomeriggio all’insegna della moda per la piccolaLucia Ferragni. La secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni ha accompagnato il papà a Palazzo. Ad accoglierli c’era la padrona di. Top secret il motivo della visita ma il divertimento non è mancato, insieme a qualche marachella della bimba. Con i bracciali diindossa i bracciali di“Andiamo a trovare la zia”, ha fatto sapere Fedez ai follower, postando una foto dall’ascensore. Con lui c’era la figlia, un anno, comodamente seduta nel lussuoso passeggino Dior. In questi mesi la piccola ha più volte dato prova del suo carattere esuberante e a...

Advertising

evbdwantstobeus : zedef che cerca di fermare le marachelle di vittoria dicendo solo il suo nome mia madre non mi dava neanche una cha… -

Lookdavip

Delia Duran non è tra i favoriti per ladel Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli è ... Una donna che perdona lefatte. D'altronde se non lo avesse fatto sarebbe stata ...Delia Duran non è tra i favoriti per ladel Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli è ... Una donna che perdona lefatte. D'altronde se non lo avesse fatto sarebbe stata ... Le marachelle di Vittoria “Ferragnez” a casa di Donatella Versace