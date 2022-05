Le 'giovani aquile' dell'Aeronautica militare volano su Firenze (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fino al 27 maggio, al l'aeroporto internazionale "Amerigo Vespucci" di Firenze, è in svolgimento la prima fase dell'attività di familiarizzazione al volo per i 35 giovani allievi al secondo anno di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fino al 27 maggio, al l'aeroporto internazionale "Amerigo Vespucci" di, è in svolgimento la prima fase'attività di familiarizzazione al volo per i 35allievi al secondo anno di ...

Perché su Firenze stanno volando diversi aerei

Si tratta di un'esercitazione delle 'giovani aquile' dell'Aeronautica militare.

Firenze, 25 maggio 2022 - Perché così tanti aerei volano sui cieli di Firenze? E' la domanda che molti cittadini si sono fatti sentendo i motori che rombavano sui cieli sopra il capoluogo toscano.