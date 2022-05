"Le armi pesanti sono il miglior investimento". L'appello di Zelensky all'Occidente (Di mercoledì 25 maggio 2022) Alla faccia dei pacifisti, di chi vede nei carri armati e nei fucili di precisione strumenti di guerra e di morte. Il presidente ucraino non le manda certo a dire e sottolinea, ancora una volta, un concetto semplice nella sua espressione, ma che rischia di sollevare un vespaio di polemiche. Anche nel nostro Paese, soprattutto nella traballante maggioranza (leggi, Cinque Stelle) che sostiene il Governo dei migliori. “Le armi sono il miglior investimento per la stabilità nel mondo. La situazione nel Donbass è estremamente difficile e tutta la forza che l'esercito russo ancora possiede è stata riversata lì per attaccare – ha ribadito Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso - sono grato a tutti i partner dell'Ucraina che ci aiutano. Ma lo sottolineo ancora, più a lungo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Alla faccia dei pacifisti, di chi vede nei carri armati e nei fucili di precisione strumenti di guerra e di morte. Il presidente ucraino non le manda certo a dire e sottolinea, ancora una volta, un concetto semplice nella sua espressione, ma che rischia di sollevare un vespaio di polemiche. Anche nel nostro Paese, soprattutto nella traballante maggioranza (leggi, Cinque Stelle) che sostiene il Governo deii. “Leilper la stabilità nel mondo. La situazione nel Donbass è estremamente difficile e tutta la forza che l'esercito russo ancora possiede è stata riversata lì per attaccare – ha ribadito Volodymyrnel suo ultimo discorso -grato a tutti i partner dell'Ucraina che ci aiutano. Ma lo sottolineo ancora, più a lungo ...

