Lazio, la mossa disperata della sinistra: cambiare la legge elettorale. Corrotti: «Sanno di perdere» (Di mercoledì 25 maggio 2022) A un anno circa dalle prossime elezioni, mentre già si discute dei candidati e si guarda con interesse o apprensione ai sondaggi, la sinistra alla Regione Lazio tenta di cambiare la legge elettorale, introducendo il doppio turno. Una proposta in questo senso è stata depositata ieri dal capogruppo di +Europa, Alessandro Capriccioli, e punta a superare il sistema attualmente per cui chi prende più voti vince. La proposta per cambiare la legge elettorale nel Lazio La proposta, infatti, prevede che i due candidati più votati, qualora nessuno raggiunga il 50%, vadano al ballottaggio. Contestualmente prevede anche il superamento del sistema proporzionale puro per l’elezione dei 50 consiglieri, che invece dovrebbero essere eletti per una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) A un anno circa dalle prossime elezioni, mentre già si discute dei candidati e si guarda con interesse o apprensione ai sondaggi, laalla Regionetenta dila, introducendo il doppio turno. Una proposta in questo senso è stata depositata ieri dal capogruppo di +Europa, Alessandro Capriccioli, e punta a superare il sistema attualmente per cui chi prende più voti vince. La proposta perlanelLa proposta, infatti, prevede che i due candidati più votati, qualora nessuno raggiunga il 50%, vadano al ballottaggio. Contestualmente prevede anche il superamento del sistema proporzionale puro per l’elezione dei 50 consiglieri, che invece dovrebbero essere eletti per una ...

