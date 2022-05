Layz | esce il nuovo singolo “Che finale”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Cheti aspetti?” è la domanda chepone all’inizio del brano: una domanda nella quale ognuno di noi può cercare la propria risposta. Chi è? Lazzaro Zani, in arte, nasce nel 1993 a Cesena. La passione per il rap italiano genera in lui un forte interesse per l’importanza delle parole. Scrivere, per, significa riuscire a esternare ciò che a parole gli risulta difficile, se non impossibile. Il suo anno di lancio è il 2020, nel quale escono 3 singoli con i relativi videoclip: “Nel profondo”, “Portami su” e “Caro Prezzo”. In estate 2021 pubblica il suo primo album dal titolo “Lazzaro”, un viaggio di 14 tracce prodotte da vari nomi di spessore del panorama underground italiano (Chryverde, KD-ONE, Omake e Dj Fastcut). Il 2022 è un anno di numerose novità, a partire dal ...

Un album in cuisi denuda di tutti i segreti e gli scheletri nell'armadio che per troppo tempo ... Il 25 marzoil nuovo singolo 'Dentro me' che porterà l'artista alla realizzazione di un ep ...Un album in cuisi denuda di tutti i segreti e gli scheletri nell'armadio che per troppo tempo ... Il 25 marzoil nuovo singolo 'Dentro me' che porterà l'artista alla realizzazione di un ep ... Un nuovo singolo per Layz ispirato da "Io non ho paura": tra rap e pop il giovane cesenate parla di aspettative Dopo “Dentro me”, ispirato a "Nightmare before Christmas", il viaggio immaginifico di Layz tra musica e cinema continua con “Che Finale”.