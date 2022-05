Lavoro | La Ragione | analisi su donne e giovani curata da Luca Ricolfi e Fondazione Hume

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Oggi la consueta rubrica settimanale del quotidiano d’opinione La– le Ali alla liberta? a cura del professorededicata all’quantitativa di tematiche di attualità parla di occupazione under 25 e femminile. Tra gli obiettivi ritenuti prioritari nel Pnrr figurano la ricerca della parità di genere e l’appianamento delle differenze territoriali e generazionali. L’Italia è drammaticamente arretrata in quanto a occupazionele e femminile. Il confronto con gli altri Paesi europei è impietoso: con il 49,4% di occupazione femminile figuriamo al penultimo posto in classifica, staccati di ben 14 punti percentuali dalla media dell’Unione europea (63,4%). Tra gli Stati più virtuosi figurano invece Islanda (76,8%), ...