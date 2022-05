Laura Ziliani | svolta nelle indagini sull’omicidio della vigilessa | confessa in carcere il fidanzato di una delle figlie

(Di mercoledì 25 maggio 2022)sul delitto di. Mirto Milani hato l’omicidio dell’exdi Temù, in provincia di Brescia, avvenuto l’8 maggio di un anno fa. Lo ha fatto nel corso di un lungo interrogatorio inche lo stesso ha chiesto dopo la chiusurada parteProcura. Milani,primogenita di, è indal 24 settembre scorso così come Paola e Silvia Zani, duetrevittima. Anche loro hanno chiesto l’interrogatorio. L’exera scomparsa l’8 ...

Advertising

Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Omicidio dell’ex vigilessa Laura Ziliani: confessa Mirto Milani - UnioneSarda : #Brescia - Laura Ziliani, l’ex vigilessa uccisa: il fidanzato della figlia ha confessato - latwittipe : RT @SkyTG24: Omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani, confessa Mirto Milani - il_piccolo : Omicidio dell’ex vigilessa Laura Ziliani: confessa Mirto Milani - SkyTG24 : Omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani, confessa Mirto Milani -

Nuovi scenari si aprono sul Giallo di Temù, il caso che ha visto come vittima, l'ex vigilessa di Temù scomparsa e uccisa l'8 maggio di un anno fa e poi ritrovato l'8 agosto sempre del 2021.Dagli atti dell'indagine sull'omicidio dispunta una tomba nel terreno che, secondo chi indaga, è stata scavata nei boschi del paese dell'Alta Vallecamonica vicino al fiume Oglio. ...Svolta nelle indagini sull’omicidio dell’ex vigilessa di Temù (Brescia) Laura Ziliani. Mirto Milani ha confessato l’omicidio della donna, avvenuto l’8 maggio 2021. L’ammissione è arrivata nel corso di ...Mirto Milani ha confessato l’omicidio della ex vigilessa di Temù Laura Ziliani. Il ragazzo era in carcere dallo scorso settembre: in manette erano finite anche le due figlie di Laura, Paola e Silvia.