Latina | rompe due serrature | alla terza auto ce la fa ma lo beccano i Carabinieri | arrestato ladro maldestro

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha provato a forzare, invano, due portiere di altrettante vetture parcheggiate riuscendo però nei suoi tentativi soltanto al terzo tentativo. Ma è stato colto sul fatto daiprima di riuscire a metterla in moto. E così un” è finito in arresto e ora dovrà rispondere di tentato furto aggravato.tenta di rubare lein centro L’uomo, nella notte, si stava aggirando tra leparcheggiate in centroricerca della macchina “giusta” da portare via. Peccato che, tra il dire e il fare, ci sia stata di mezzo la sua poca abilità nel settore considerando che i primi due tentativi sono andati a vuoto. Ilinfatti è riuscito soltanto al terzo colpo ad entrare in un’, lasciandosi però dietro i ...

Il Corriere della Città

