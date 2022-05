L'allarme di Franco: "Impatto drammatico per Italia da stop forniture di gas russo" (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Per l'Italia "nel breve termine l'interruzione delle forniture di gas russo avrebbe un Impatto drammatico". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco in un panel al Wef di Davos. L'economia Italiana, ha aggiunto il ministro, dimostra di essere resiliente e nonostante i grandi rischi che si trova a fronteggiare, le imprese e le famiglie resistono. In assenza di shock "ci aspettiamo di continuare a crescere nel 2022, anche se a un ritmo più basso rispetto allo scorso anno". L'ipotesi è sul tavolo europeo in vista del varo del sesto pacchetto di sanzioni antirusse. “Sono convinto che saremo capaci di risolvere il tema” del divieto Ue di importazione del petrolio russo “prima del Consiglio europeo” della prossima settimana ha ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Per l'"nel breve termine l'interruzione delledi gasavrebbe un". Lo ha detto il ministro dell'Economia Danielein un panel al Wef di Davos. L'economiana, ha aggiunto il ministro, dimostra di essere resiliente e nonostante i grandi rischi che si trova a fronteggiare, le imprese e le famiglie resistono. In assenza di shock "ci aspettiamo di continuare a crescere nel 2022, anche se a un ritmo più basso rispetto allo scorso anno". L'ipotesi è sul tavolo europeo in vista del varo del sesto pacchetto di sanzioni antirusse. “Sono convinto che saremo capaci di risolvere il tema” del divieto Ue di importazione del petrolio“prima del Consiglio europeo” della prossima settimana ha ...

