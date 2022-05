La Zecca britannica celebra il principe William il suo volto sarà su una moneta

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Per la prima volta il Duca di Cambridge apparirà da solo sulle 5 sterline, ma il ritratto è stato migliorato. Ilcompirà 40 anni il 21 luglio e per l’occasione riceverà un omaggio del tutto speciale. La Royal Mint, l’organismo addetto a coniare le monete nel Regno Unito, gli dedicherà unada

Per la prima volta il Duca di Cambridge apparirà da solo sulle 5 ......e [lei] ha contribuito a garantire la prossima generazione della famiglia reale' ha ...verità del mondo è che se sta visitando un ente di beneficenza e indossa un vestito nuovo diche è ...La Zecca Reale britannica ha realizzato la moneta d’oro più grande mai creata in occasione del Giubileo Di Platino della Regina Elisabetta. Il diametro della moneta di 22 centimetri, il valore è di 15 ...Un'iscrizione sul bordo recita in inglese: 'Sua altezza reale il Duca di Cambridge'. È la prima volta che un membro della famiglia reale secondo in linea di successione compare da solo su una moneta u ...