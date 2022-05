La verità sulle armi negli Usa, che non è sempre e solo colpa dei repubblicani (Di mercoledì 25 maggio 2022) È un bilancio mostruoso quello della sparatoria verificatasi in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, dove un diciottenne ha ucciso 19 bambini e due persone adulte. “Come nazione, dobbiamo chiederci, quando in nome di Dio contrasteremo la lobby delle armi?”, ha dichiarato Joe Biden. “Sono stanco di questo. Dobbiamo agire. E non ditemi che non possiamo avere un impatto su questa carneficina”, ha proseguito. “È ora di trasformare questo dolore in azione”, ha continuato. “Dobbiamo chiarire a ogni funzionario eletto in questo Paese: è tempo di agire”. L’accorato appello del presidente americano è indubbiamente comprensibile. Però va anche detto che, nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, non è che la sua amministrazione finora abbia fatto granché su questo tema. Ma andiamo con ordine. Ai tempi dell'amministrazione Trump, accadeva talvolta che alcuni ... Leggi su panorama (Di mercoledì 25 maggio 2022) È un bilancio mostruoso quello della sparatoria verificatasi in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, dove un diciottenne ha ucciso 19 bambini e due persone adulte. “Come nazione, dobbiamo chiederci, quando in nome di Dio contrasteremo la lobby delle?”, ha dichiarato Joe Biden. “Sono stanco di questo. Dobbiamo agire. E non ditemi che non possiamo avere un impatto su questa carneficina”, ha proseguito. “È ora di trasformare questo dolore in azione”, ha continuato. “Dobbiamo chiarire a ogni funzionario eletto in questo Paese: è tempo di agire”. L’accorato appello del presidente americano è indubbiamente comprensibile. Però va anche detto che, nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, non è che la sua amministrazione finora abbia fatto granché su questo tema. Ma andiamo con ordine. Ai tempi dell'amministrazione Trump, accadeva talvolta che alcuni ...

