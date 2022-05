La strana simbiosi tra Mourinho e la Roma

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Josécammina lungo la pista di atletica ai piedi della Curva Sud. L’andatura è lenta, la faccia tesa. Tira dritto mentre dagli spalti dell’Olimpico viene giù di tutto. Cori, applausi, incitamenti, dichiarazioni d’amore. "Grazie", dice il portoghese mentre si porta la mano destra sul cuore. "Grazie", ripete mentre batte i palmi uno contro l’altro. È una scena folle e sublime al tempo stesso. Perché è un attestato di stima che arriva pochi minuti dopo un disastro. Laha appena pareggiato in casa contro il Venezia già retrocesso, mettendo a repentaglio la qualificazione alla prossima Europa League. Un risultato così deprimente che solo un anno prima sarebbe stato accolto da una gragnolata di fischi e dalla richiesta di dimissioni immediate. Eppure nessuna immagine riesce a raccontare in maniera più puntuale la...