La Spiaggina Fiat 500 diventa elettrica con il progetto ElettroVintage

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La storicatrasformata dalla Green Vehicles è volata a Saint Barthélemy; un secondo esemplare farà bella mostra di sé in un Luxury Hotel sul Lago di Como JESI – Il bello della mobilità sostenibile incontra il fascino retrò delle 500 d’epoca. A firmare questo connubio è la Green Vehicles, azienda con sede a Jesi (An) specializzata nella produzione di veicoli elettrici e nell’elettrificazione di mezzi esistenti. Il team tecnico ha dato nuova vita a due esemplari della mitica500 “”, trasformandoli in veicoli completamente elettrici e mantenendo intatto lo stile vintage dell’amatissima auto Made in Italy. Un esemplare è da poco partito alla volta dell’Isola di Saint Barthélemy, piccolo paradiso nei Caraibi amato dai vip, mentre un secondo veicolo, dal 3 giugno, sarà a disposizione degli ospiti di un Luxury hotel 5 ...