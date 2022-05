La Spezia, incendio alla stazione: brucia locomotiva, passeggeri evacuati (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Colonna di fumo nero ben visibile a distanza e paura alla stazione centrale della Spezia. Lo scalo ferroviario è stato evacuato per ragioni di sicurezza. Il fumo pesante è stato sprigionato da una ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Colonna di fumo nero ben visibile a distanza e pauracentrale della. Lo scalo ferroviario è stato evacuato per ragioni di sicurezza. Il fumo pesante è stato sprigionato da una ...

Advertising

repubblica : Incendio a una locomotiva, evacuata la stazione alla Spezia. Nessun ferito, ma treni in ritardo o cancellati - qn_lanazione : Paura a #LaSpezia, incendio alla stazione: brucia locomotiva, passeggeri evacuati - rep_genova : Incendio a una locomotiva, evacuata la stazione alla Spezia. Nessun ferito, ma treni in ritardo o cancellati [aggio… - Itszulli : non io che mi sveglio presto per prendere il treno e poi rimango bloccata a La Spezia per un incendio ?? #storyofmylife -