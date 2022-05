La sociologa Ferrieri Caputi | Non chiamatemi arbitra Svolta storica | sarà la prima donna a dirigere in Serie A

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il campionato di calcio diA si è appena concluso con lo scudetto assegnato al Milan, che ha avuto la meglio sull'Inter per soli due punti di differenza. Ma si pensa già alla prossima stagione e una delle più grosse novità arriva dalla squadra degli arbitri. La: "Non" lainA Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Arbitri, ecco la sociologa Ferrieri Caputi, prima donna a fischiare in Serie A -

Svolta storica nel massimo campionato italiano. Il presidente dell'Aia Trentalange: "Sarà per merito e non per privilegio". Lei: "Non chiamatemi arbitra"