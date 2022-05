La Russia perde i pezzi Aerei e navi nei guai

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Come uno squalo intorno alla propria preda, le sanzioni dell’Occidente allasi stringono sempre di più intorno a Mosca. Che adesso rischia di non controllare più la situazione. Da una parte c’è il debito sovrano dell’ex Urss, mai così sotto pressione dalla fine della Rivoluzione di Ottobre, anno 1917, con le riserve in dollari all’estero messe sotto chiave e l’embargo obbligazionario appena imposto dagli Stati Uniti (Mosca non potrà più pagare i creditori americani). Dall’altra ci sono i primi, veri,di industria pesante che cominciano a sgretolarsi. Se poi i settori, trasporti marittimi egazione aerea, sono di quelli strategici, allora c’è da tenersi forte. Partendo proprio dalla seconda questione, il bubbone è scoppiato in casa Sovcomflot, principale compagnia di trasporto marittimo in, ...