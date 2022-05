"La Russia ha impiegato tutte le sue forze in Donbass" (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Occorrono molto tempo e una forza straordinaria per contrastare il vantaggio della Russia in termini di armi e attrezzature". Nel suo discorso quotidiano, scrive il Kiev Indipendent, il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky ha... Leggi su today (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Occorrono molto tempo e una forza straordinaria per contrastare il vantaggio dellain termini di armi e attrezzature". Nel suo discorso quotidiano, scrive il Kiev Indipendent, il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky ha...

Advertising

Rog_2 : RT @iuvinale_n: Il nuovo caccia #russo #SU-57 impiegato in operazioni in #Ucraina - iuvinale_n : Il nuovo caccia #russo #SU-57 impiegato in operazioni in #Ucraina - joseph1121942 : @NicolaPorro Ma non è la guerra della Nato che ha impiegato 8 anni per costringere la Russia a intervenire confidan… - ClaudioFalconi6 : @fergoldsilver @raffaelepenocch @Corriere La Russia ha impiegato solo il 10% del potenziale bellico e militare, così per fartelo sapere.. - My_Salute : l'intelligence tedesca IMPROVVISAMENTE si è reso conto che la Russia ha impiegato decine di formazioni armate apert… -