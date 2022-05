La Roma vince la prima Conference League della storia, a Tirana decide un gol di Zaniolo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma Conference League Zaniolo – La Roma, grazie ad un gol di Zaniolo, batte il Feyenoord di misura e si aggiudica la prima Conference League della storia. La partita è molto equilibrata con le rispettive avversarie che si studiano in ogni loro mossa. Infatti i tiri verso lo specchio della porta stentano ad arrivare e nel frattempo la Roma deve fare il primo cambio forzato. Mkhitaryan esce per infortunio, al suo posto entra Oliveira. A sbloccare il match è un lampo di Zaniolo. Il centrocampista dei giallorossi approfitta di un’imprecisione di Trauner, raccoglie il pallone e supera Bijlow con un tocco sotto. Nel finale di primo tempo Rui Patricio ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022)– La, grazie ad un gol di, batte il Feyenoord di misura e si aggiudica la. La partita è molto equilibrata con le rispettive avversarie che si studiano in ogni loro mossa. Infatti i tiri verso lo specchioporta stentano ad arrivare e nel frattempo ladeve fare il primo cambio forzato. Mkhitaryan esce per infortunio, al suo posto entra Oliveira. A sbloccare il match è un lampo di. Il centrocampista dei giallorossi approfitta di un’imprecisione di Trauner, raccoglie il pallone e supera Bijlow con un tocco sotto. Nel finale di primo tempo Rui Patricio ...

