La Roma vince la Conference, lo spettacolo dell'Olimpico (Di mercoledì 25 maggio 2022) Trionfo giallorosso in Conference League e lo stadio Olimpico esplode. Tirana non è mai stata così vicino a Roma. La prima storica edizione di questa Coppa finisce in Italia, che spezza un digiuno europeo che durava dal trionfo dell'Inter in Champions League del 2010. Un tocco delizioso di Zaniolo, l'uomo più chiacchierato nella capitale in questa annata, regala la coppa ai giallorossi, che riassaporano il gusto della vittoria a 14 anni dall'ultima volta, quando capitan De Rossi alzò la Coppa Italia. Da allora, qualche notte da sogno soprattutto in Europa - il punto più alto la semifinale di Champions League raggiunta nel 2018 - e più di una delusione, con un trofeo che sembrava non arrivare mai. Fino all'avvento di José Mourinho, che fa centro alla prima stagione in giallorosso e regala ai Friedkin il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Trionfo giallorosso inLeague e lo stadioesplode. Tirana non è mai stata così vicino a. La prima storica edizione di questa Coppa finisce in Italia, che spezza un digiuno europeo che durava dal trionfo'Inter in Champions League del 2010. Un tocco delizioso di Zaniolo, l'uomo più chiacchierato nella capitale in questa annata, regala la coppa ai giallorossi, che riassaporano il gustoa vittoria a 14 anni dall'ultima volta, quando capitan De Rossi alzò la Coppa Italia. Da allora, qualche notte da sogno soprattutto in Europa - il punto più alto la semifinale di Champions League raggiunta nel 2018 - e più di una delusione, con un trofeo che sembrava non arrivare mai. Fino all'avvento di José Mourinho, che fa centro alla prima stagione in giallorosso e regala ai Friedkin il ...

