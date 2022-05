La Roma vince la Conference League | Zaniolo affonda il Feyenoord

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 25 maggio 2022) In una serata magica laa Tirana e batte di misura il. Ennesimo titolo in carriera per Josè Mourinho. Dopo anni di lunga attesa e sofferenza latorna alla vittoria. Josè Mourinho ha mantenuto la sua promessa e nel suo primo anno in giallorosso ha fermato l’astinenza di titoli ed ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.