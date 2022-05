LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE | 1-0 al Feyenoord | a Tirana decide Zaniolo

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Festa giallorossa a, lala prima: la squadra di Mourinho si impone per 1-0 sul, grazie alla rete...

TIRANA (Albania) - Ladi José Mourinhola prima edizione della Conference League . Trionfo storico per i giallorossi che nella finale di Tirana superano per 1 - 0 il Feyenoord . Decisivo il gol di Zaniolo al 32' ...Lala Conference League: un gol di Zaniolo stende il Feyenoord a Tirana. Jose Mourinho sceglie la formazione tipo: Rui Patricio tra i pali, difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez , ...E' una macchia di colore giallorosso per la presenza al Leonardo da Vinci dei tanti tifosi della Roma con indosso sciarpe, cappellini e maglie della Roma con i nomi dei loro beniamini, tra cui Abraham ...La Roma vince la Conference League: un gol di Zaniolo stende il Feyenoord a Tirana. Jose Mourinho sceglie la formazione tipo: Rui Patricio tra i pali, difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez, ...