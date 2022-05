La Roma batte il Feyenoord per 1-0 e vince la Conference League | decisivo un gol di Zaniolo

Advertising

filadelfo72 : Magica Roma, batte il Feyenoord e vince la Conference League 2021-2022 - paolabinetti : Evviva! La Roma batte il Fayernood e si conferma la sua vittoria e la sua superiorità calcistica a livello internaz… - AMaiorani : ????????????????????? Da Il Messaggero La Roma batte il Feyenoord per 1-0 e vince la Conference League: decisivo un gol d… - ElioLannutti : Delirio giallorosso, la Roma batte il Feyenoord e conquista la Conference League - ItaliaNotizie24 : La Roma batte il Feyenoord e vince la Conference League -

Nella finale di Conference League, lail Feyenoord per 1 - 0 e si aggiudica il primo trofeo europeo della sua storia. Decide il gol di Zaniolo al 32'. Guarda le foto più belle del matchInizia a spingere di più il Feyenoord, con lache si difende bene ma che non riesce a calciare ... il numero 22 controlla con il petto e con un tocco di esternoBijlow firmando l'1 - 0 . ...TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) - Fa festa la Roma, che grazie a una rete di Zaniolo nel primo tempo supera in finale il Feyenoord per 1-0 ...All’Air Albania Stadium di Tirana è la Roma ad aggiudicarsi la prima edizione della Conference League battendo di misura il Feyenoord grazie ad una rete di Zaniolo. Lo Special One si affida al solito ...