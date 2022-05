La Roma batte il Feyenoord e vince la Conference League (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Roma ha vinto la Conference League. A Tirana la squadra di Mourinho ha trionfato nella sfida contro il Feyenoord grazie a un goal segnato da Nicolò Zaniolo al 32?. Conference League, ALL’OLIMPICO IN 50MILA PER SEGUIRE IL MATCH Allo stadio Olimpico 50mila tifosi hanno seguito la partita tramite 6 megaschermi posti tutto intorno al campo. Un tabellone è stato sistemato sotto ciascuna delle due curve e due davanti alle parti più laterali delle Tribune Tevere e Monte Mario. Per questo metà dei distinti sono stati lasciati vuoti come anche la parte centrale della Monte Mario. Leggi anche: Finale di Conference League, quanto guadagna la Roma in caso di vittoria? Il montepremi di stasera Migliaia di bandiere giallorosse, cori che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Laha vinto la. A Tirana la squadra di Mourinho ha trionfato nella sfida contro ilgrazie a un goal segnato da Nicolò Zaniolo al 32?., ALL’OLIMPICO IN 50MILA PER SEGUIRE IL MATCH Allo stadio Olimpico 50mila tifosi hanno seguito la partita tramite 6 megaschermi posti tutto intorno al campo. Un tabellone è stato sistemato sotto ciascuna delle due curve e due davanti alle parti più laterali delle Tribune Tevere e Monte Mario. Per questo metà dei distinti sono stati lasciati vuoti come anche la parte centrale della Monte Mario. Leggi anche: Finale di, quanto guadagna lain caso di vittoria? Il montepremi di stasera Migliaia di bandiere giallorosse, cori che ...

