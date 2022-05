La Roma batte il Feyenoord 1-0 e conquista la Conference League L’esultanza dei tifosi all’Olimpico dopo il gol della vittoria di Zaniolo – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Grazie al gol al 32? minuto del primo tempo Nicolò, laha battuto gli olandesi dela Tirana, in Albania,ndo così la prima edizione. Per il club giallorosso è il primo titolo europeo vinto dal 1972.il gol di, iaccorsidiper seguire il match sui maxi schermi allestiti sul campo da gioco sono esplosi in un boato di gioia. Prima del match, l’allenatore, José Mourinho, aveva dichiarato che la tensione «è alta, anche la mia, ma dobbiamo preparare la partita come tutte le altre, anche se gli avversari hanno avuto più tempo per arrivare pronti alla ...