La pessima notizia per chi ha una casa | arriva la stangata di 1400 euro

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 25 maggio 2022)una bruttissimaper tutte quelle persone che possiedono una. Presto potrebbere unadi circa. Davvero una cattivaper gli italiani, già alle prese con la grave crisi economica causata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli di questache è appenata. (Continua dopo la foto…) Cos’è l’IMU? L’IMU (imposta municipale unica) è un tributo diretto del sistema tributario italiano di tipo patrimoniale, essendo applicato sul componente immobiliare del patrimonio. È stata istituita per sostituire l’imposta comunale sugli immobili, chiamata anche ICI, ed ha inglobato anche parte dell’imposta sul reddito delle ...