La nostra unica opzione è vincere, spiega il Kiev Independent al New York Times (Di mercoledì 25 maggio 2022) Che l’Ucraina vinca la guerra contro la Russia non è «irrealistico», e nemmeno «probabile». È «l’unica opzione». Sul tema non ci può essere discussione, «se vogliamo che il mondo torni a essere come lo conosciamo». È, in sostanza, la risposta del giornale ucraino Kiev Independent all’editoriale del New York Times pubblicato il 19 maggio, con il titolo “The War in Ukraine Is Getting Complicated, and America Isn’t Ready”, che ha causato una forte reazione nel Paese, anche perché il giornale americano si era distinto, fino a quel momento, per l’ottima copertura del conflitto. Nell’articolo si avanzava un certo scetticismo sulle possibilità reali di vittoria dell’Ucraina. La Russia, si diceva, è troppo forte e, insomma, sarebbe meglio che Kiev cominciasse a pensare a un ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Che l’Ucraina vinca la guerra contro la Russia non è «irrealistico», e nemmeno «probabile». È «l’». Sul tema non ci può essere discussione, «se vogliamo che il mondo torni a essere come lo conosciamo». È, in sostanza, la risposta del giornale ucrainoall’editoriale del Newpubblicato il 19 maggio, con il titolo “The War in Ukraine Is Getting Complicated, and America Isn’t Ready”, che ha causato una forte reazione nel Paese, anche perché il giornale americano si era distinto, fino a quel momento, per l’ottima copertura del conflitto. Nell’articolo si avanzava un certo scetticismo sulle possibilità reali di vittoria dell’Ucraina. La Russia, si diceva, è troppo forte e, insomma, sarebbe meglio checominciasse a pensare a un ...

