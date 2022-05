La musica suonata dai giovani per i giovani: Pianistico e Fondazione Pesenti verso il 2023 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bergamo. La musica suonata dai giovani per i giovani. Ecco il risultato dell’alleanza di lunga data tra il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, giunto quest’anno alla cinquantanovesima edizione, e la Fondazione Pesenti, nata nel 2004 quale strumento per la promozione della cultura dell’innovazione. Non c’è modo migliore di imparare la musica, se non ascoltandola dal vivo. Per questo nell’ambito di “Festival e dintorni”, che vede i grandi artisti in provincia, il Festival ha affiancato un rinnovato progetto educational che vede gli studenti del Conservatorio vestire i panni dei divulgatori per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. “Questo progetto elimina ogni tipo di pregiudizio sulla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bergamo. Ladaiper i. Ecco il risultato dell’alleanza di lunga data tra il FestivalInternazionale di Brescia e Bergamo, giunto quest’anno alla cinquantanovesima edizione, e la, nata nel 2004 quale strumento per la promozione della cultura dell’innovazione. Non c’è modo migliore di imparare la, se non ascoltandola dal vivo. Per questo nell’ambito di “Festival e dintorni”, che vede i grandi artisti in provincia, il Festival ha affiancato un rinnovato progetto educational che vede gli studenti del Conservatorio vestire i panni dei divulgatori per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. “Questo progetto elimina ogni tipo di pregiudizio sulla ...

Advertising

RuiCardo : Black Sabbath - War Pigs Song «Sentivamo #musica nera suonata da bianchi. La - dopoilpunto : Sono uscita a stendere e ho sentito una musica classica suonata dal vivo, di venerdì alle 10 del mattino ? Ma dove vivo? Ma perché? Bah - MariaStella710 : RT @Paolosantagata5: Tutto è determinato da forze sulle quali non abbiamo alcun controllo. Vale per l’insetto come per gli astri. Esseri um… - la_silvy88 : @MetaErmal @bettywrong Quanto sei orgoglioso da 1 all’infinito Meta????? Chissà quanto ci emozioneremo noi leggendol… - Gigithebeast1 : RT @Paolosantagata5: Tutto è determinato da forze sulle quali non abbiamo alcun controllo. Vale per l’insetto come per gli astri. Esseri um… -