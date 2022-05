La montagna come divertimentificio: sono ben 12 le regioni a volere mega ampliamenti sciistici (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nonostante il cambiamento climatico sempre più evidente, addirittura apprezzabile anno dopo anno, in tutta la penisola è un fiorire di progetti di ampliamento o di recupero di bacini sciistici. Nonostante il fatto che lo sci sarebbe morto più o meno dappertutto se l’uomo non si fosse casualmente inventato l’innevamento artificiale. E nonostante il fatto che, pur con l’innevamento artificiale, sarebbe comunque morto in molte località se non ci fossero stati sussidi pubblici. Basti pensare che in epoca pre-covid, nel 2017 in una regione come la Lombardia il sistema sci aveva accumulato in un solo inverno 350 milioni di debiti. Eppure, nonostante il cambiamento climatico, nonostante la disaffezione di molti ex appassionati, si continua a pensare allo sci di pista come ad una panacea per la montagna, incapaci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nonostante il cambiamento climatico sempre più evidente, addirittura apprezzabile anno dopo anno, in tutta la penisola è un fiorire di progetti di ampliamento o di recupero di bacini. Nonostante il fatto che lo sci sarebbe morto più o meno dappertutto se l’uomo non si fosse casualmente inventato l’innevamento artificiale. E nonostante il fatto che, pur con l’innevamento artificiale, sarebbe comunque morto in molte località se non ci fossero stati sussidi pubblici. Basti pensare che in epoca pre-covid, nel 2017 in una regionela Lombardia il sistema sci aveva accumulato in un solo inverno 350 milioni di debiti. Eppure, nonostante il cambiamento climatico, nonostante la disaffezione di molti ex appassionati, si continua a pensare allo sci di pistaad una panacea per la, incapaci ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #22maggio Un viaggio indietro nel tempo, nel luogo +remoto e misterioso d' #Afghanistan dentro la montagna turchese… - AsiagoIt : Camminata tra #storia e #panorami mozzafiato sul MONTE CENGIO... un luogo che sappiamo essere nel cuore di molti di… - Sandy9791 : @Mickey92006088 @Mare_Amaro Una volta i pediatri consigliavano x i bambini mare o montagna x respirare aria sana co… - frenchigg : @come_la_moto Quando urlo in montagna - petregiamp : RT @KappaVu: Ma perché sti malati, viziati e pazzi del #NWO non si godono i loro soldi spaparanzati al mare o in montagna? Sono lì a studia… -