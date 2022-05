La mitica Fiat 500 Spiaggina diventa elettrica

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La500, unendo la mobilità sostenibile con il fascino della citycar più amata dagli italiani. È stata realizzata dalla Green Vehicles, azienda con sede a Jesi specializzata nella produzione di veicoli elettrici e nell’elettrificazione di mezzi esistenti. Il team tecnico ha costruito due esemplari della500, trasformandoli in veicoli 100% elettrici e mantenendone intatto lo stile vintage. Un esemplare è partito da poco in direzione dell'Isola di Saint Barthélemy, piccolo paradiso nei Caraibi amato dai vip, mentre un secondo veicolo sarà a disposizione degli ospiti di un Luxury hotel 5 stelle sul Lago di Como dal 3 giugno: «Con il progetto ElettroVintage – spiega Enrico Cappanera, General Manager di Green Vehicles – abbiamo sviluppato un ...

Il team tecnico ha dato nuova vita a due esemplari della500 "Spiaggina", trasformandoli in veicoli completamente elettrici e mantenendo intatto lo stile vintage dell'amatissima auto Made in Italy. La storica Fiat trasformata dalla Green Vehicles è volata a Saint Barthélemy; un secondo esemplare farà bella mostra di sé in un Luxury Hotel sul Lago di Como.