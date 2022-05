La Mercedes classe B colpisce ancora, al Carmine impedisce il passaggio dei camion (Di mercoledì 25 maggio 2022) MONREALE – La Mercedes classe B colpisce ancora. E sempre al Carmine, il quartiere che da più di un anno vive i disagi dovuti all’intervento straordinario di riqualificazione in corso. Oggi, a rallentare i lavori della ditta, è stata la solita automobile, quella Mercedes di cui più volte ci siamo occupati, perché parcheggiata nei luoghi più “opportuni”. Alcuni mesi fa ostruiva l’ingresso delle abitazioni, un’altra volta costringeva una mamma con passeggino ad eseguire acrobazie per entrare in casa. “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, sottolineavamo allora. Un detto che anche oggi trova conferma. Oggi infatti è stata immortalata dai residenti perché impediva il passaggio di un camion della società impegnata nei lavori. Monreale, altra abitazione ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 25 maggio 2022) MONREALE – La. E sempre al, il quartiere che da più di un anno vive i disagi dovuti all’intervento straordinario di riqualificazione in corso. Oggi, a rallentare i lavori della ditta, è stata la solita automobile, quelladi cui più volte ci siamo occupati, perché parcheggiata nei luoghi più “opportuni”. Alcuni mesi fa ostruiva l’ingresso delle abitazioni, un’altra volta costringeva una mamma con passeggino ad eseguire acrobazie per entrare in casa. “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, sottolineavamo allora. Un detto che anche oggi trova conferma. Oggi infatti è stata immortalata dai residenti perché impediva ildi undella società impegnata nei lavori. Monreale, altra abitazione ...

