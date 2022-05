La Guardia di finanza ha congelato altri beni di cittadini russi per 500 mila euro Kiev | 22 mila i morti a Mariupol – Il live blog

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel 91esimo giorno della guerra in Ucraina le forze russe continuano ad accerchiare le truppe dinelle città dell’est mentre il presidente Volodymyr Zelensky dice che Mosca sta cercando di distruggere il Donbass, dove sta concentrando i suoi attacchi. Intanto le mogli dei combattenti usciti dall’Azovstal dicono che c’è un accordo traa e Ucraina che coinvolge anche la Croce Rossa e l’Onu per la loro incolumità. Mentre la Commissionepea ha chiesto colloqui con Mosca per sbloccare l’export di grano dopo le foto che mostrano le navi russe che lo portano via da Sebastopoli. Intanto ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che Mosca sta deliberatamente rallentando la sua offensiva in Ucraina per consentire ai civili di evacuare. 10.00 –di: congelati nuovi ...

VASTO - Scarcerati altri due uomini , C. G. e P. R., che erano stati arrestati nell'ambito dell' operazione Blue Marine III , condotta nel gennaio scorso dai Carabinieri e dalladidi Chieti e coordinata dalla Procura distrettuale de L'Aquila. L'operazione ha visto l'Arma e le Fiamme gialle eseguire 20 arresti (18 in carcere e 2 ai domiciliari) nei confronti ...... emessi dal Comitato di sicurezza finanziaria ed eseguiti dal Nucleo speciale di polizia valutaria delladi. I provvedimenti riguardano beni immobili, in provincia di Lecco, ... Persone scomparse, rafforzata collaborazione tra Guardia di finanza e commissario straordinario In un momento storico in cui in tutto il mondo è alta l'attenzione sul grano per il rischio di un'imminente carenza, sono più di 105 le tonnellate di grano duro sequestrate in diverse Regioni d’Italia ...Nella giornata di ieri Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza appartenenti al Comando Provinciale di Parma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per l ...