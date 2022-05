“La Fuga” il nuovo brano dei Marlene Kuntz [VIDEO] (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il singolo esce dopo cinque anni di attesa e anticipa l’uscita del nuovo album di inediti il prossimo settembre Esce oggi, 25 maggio, dopo 5 anni di attesa, “La Fuga”, il nuovo singolo e VIDEO dei Marlene Kuntz, che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti il prossimo settembre. Per i Marlene Kuntz, band di culto e sin dagli anni Novanta tra le realtà più seguite da pubblico e critica, questo è un ritorno molto atteso, con “La Fuga”, un classico rock con un testo molto potente ed efficace di Cristiano Godano. Il brano – in uscita per Ala Bianca e prodotto da Taketo Gohara – mostra quanto il percorso dei Marlene Kuntz sia attuale e in continua evoluzione. Anche il ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il singolo esce dopo cinque anni di attesa e anticipa l’uscita delalbum di inediti il prossimo settembre Esce oggi, 25 maggio, dopo 5 anni di attesa, “La”, ilsingolo edei, che anticipa l’uscita delalbum di inediti il prossimo settembre. Per i, band di culto e sin dagli anni Novanta tra le realtà più seguite da pubblico e critica, questo è un ritorno molto atteso, con “La”, un classico rock con un testo molto potente ed efficace di Cristiano Godano. Il– in uscita per Ala Bianca e prodotto da Taketo Gohara – mostra quanto il percorso deisia attuale e in continua evoluzione. Anche il ...

Advertising

SeaWatchItaly : Salvare vite non è un crimine. Sabato è iniziato in Italia il processo a 21 persone, di cui 4 dell’equipaggio… - Lopinionista : “La Fuga” il nuovo brano dei Marlene Kuntz [VIDEO] - marlenekuntz : Fuori ora “La Fuga” il nostro nuovo singolo! - infolalies : RT @SeaWatchItaly: Salvare vite non è un crimine. Sabato è iniziato in Italia il processo a 21 persone, di cui 4 dell’equipaggio @IuventaC… - AntigoneCris : RT @muenzenberg: L'ex banchiere di origine #irpina ha pronto un regalo conclusivo per l'Italia, confezionato con cura per il #PCI che gli h… -