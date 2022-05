La finale di Conference League è un biglietto da visita per l’Albania che sogna l’Ue (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tirana è pronta. Stasera la capitale albanese ospiterà la finale della prima edizione della Conference League, ultima nata tra le competizioni calcistiche per club partorite dalla Uefa. A sfidarsi sul campo dell’Arena Kombëtare ci saranno la Roma di José Mourinho e gli olandesi del Feyenoord. La scelta del moderno impianto albanese ha suscitato diverse polemiche tra la stampa e i tifosi: la capienza dichiarata di 22.500 spettatori renderà possibile la partecipazione a un numero esiguo di sostenitori provenienti da Olanda e Italia, considerata anche la quota di biglietti riservata al pubblico di casa. Ma le ultime stime dicono che a Tirana arriveranno circa 90mila tifosi: «Le previsioni non erano così alte», ha dichiarato al network albanese Top Channel il responsabile organizzativo della finale, Cade Tomori. Da Roma si ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tirana è pronta. Stasera la capitale albanese ospiterà ladella prima edizione della, ultima nata tra le competizioni calcistiche per club partorite dalla Uefa. A sfidarsi sul campo dell’Arena Kombëtare ci saranno la Roma di José Mourinho e gli olandesi del Feyenoord. La scelta del moderno impianto albanese ha suscitato diverse polemiche tra la stampa e i tifosi: la capienza dichiarata di 22.500 spettatori renderà possibile la partecipazione a un numero esiguo di sostenitori provenienti da Olanda e Italia, considerata anche la quota di biglietti riservata al pubblico di casa. Ma le ultime stime dicono che a Tirana arriveranno circa 90mila tifosi: «Le previsioni non erano così alte», ha dichiarato al network albanese Top Channel il responsabile organizzativo della, Cade Tomori. Da Roma si ...

Advertising

Open_gol : La questura ha disposto lo stop parziale dei mezzi pubblici per mercoledì 25 maggio a un'ora dall'inizio della fina… - CB_Ignoranza : Mancano poco più di 24 ore alla finale di Conference League e i tifosi albanesi hanno già scelto con chi schierarsi… - fattoquotidiano : GIOCA LA ROMA, NIENTE MEZZI PUBBLICI L'indicazione è arrivata dalla Questura. Ed è già polemica - infoitsport : Ceferin a Sky: 'Superlega progetto finito. Conference? In finale due squadre da Champions' - ragusaibla : RT @AlbertoLela: Bus e tram fermi domani, a Roma, dalle 22 alle 3 di notte per la finale di Conference League Roma-Feyenoord. Piccolo det… -