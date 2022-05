La Crypta Neapolitana | tra memoria storica ed orizzonti futuri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La: un’eredità culturale di inestimabile valore che ha l’urgenza di essere restituita alla città. Sorta circa duemila anni fa principalmente per scopi di collegamento militare, nasce come una galleria scavata nel tufo che attraversa la collina di Posillipo, tra Mergellina e Fuorigrotta e rappresenta a pieno titolo un bene “composito”, perché è al tempo stesso un sito archeologico, quindi un bene culturale ma anche “paesaggistico”, visto che è inserito nel contesto del Parco Vergiliano, da cui si gode una vista spettacolare sul golfo di Napoli e dove si trovano anche il sepolcro che la tradizione popolare vuole di Virgilio nonché il monumento che contiene le spoglie di Giacomo Leopardi. Oggi, tuttavia, nonostante le tante promesse della politica, la grotta – tranne che per una piccola parte – è ...